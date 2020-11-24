Fatih Terim her puan kaybında bahane aradı topa tutuldu: Utanç duydum

Spor yazarları, Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirirken hakemin uzatma dakikalarını az verdiğini iddia eden Fatih Terim'i topa tuttular.

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Galatasaray'ın golünü 63. dakikada penaltıdan Diagne atarken, Kayserispor'un golünü ise 71. dakikada Campanharo kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray 17 puanla 3. sırada kaldı. Kayserispor ise 7 puanla 18. sırada kendine yer buldu. Spor yazarları, Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi.

Ömer Üründül: Fatih Terim'in bir anda yaptığı oyuncu değişiklikleri fayda değil zarar getirdi.

Gürcan Bilgiç: Şu çıkan Galatasaray'ın 11'i Kayserispor takımından daha iyi. Çok ciddi bir şekilde takımın kaçırdığı pozisyonlarda, Fatih Hoca'nın da yaptığı değişikliklerde rakibe saygısızlık var. Çok küçümsemişler, nasıl olsa kazanırız havasındaydılar.

Ahmet Çakar: Bu akşam Fatih Terim'in konuşmasından utanç duydum. Koskoca UEFA apoletli hocasın, Kayserispor gibi bir takımı 10 kişi yenemiyorsun ve 'Neden 5 dakika oynattı' diyorsun! 25 dakika mı oynatsın? Aynı Fatih Terim'li Galatasaray 2011 sezonunda, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyon oldu. En az 15 dakika Galatasaraylı futbolcular yerde yattı. Terim 'Biz şampiyon olduk ama sadece 3 dakika uzatması yakışmadı' deseydi, bugün alnından öperdim.

Güntekin Onay: Galatasaray ile Lung arasında bir maçtı. Galatasaray, rakip kaleye gitti, çok kolay pozisyon buldu. 7 şutun tamamını ilk yarıda, Lung çıkardı. Kayserispor kalecileriyle ayakta kaldı. Galatasaray da her şey lehine gelişti. Kaleci sakatlandı, Muğdat atıldı, penaltı oldu, gol geldi. Galatasaray yine de maçı koparamadı.

Tugay Kerimoğlu: Oyunu koparmanız lazım. Rakibin 10 kişi kalmasıyla beraber sizin üretkenliğiniz duruyor. Doğa olarak sonuç 1-1! Neye bağlayabiliriz? Kurtarışların önemi fazla. Belki oyuncu değişiklerinin etkisizliği, birazcık da rehavet... Kayserispor değişikliklerle güçlenirken, Galatasaray ise düştü. Olmayan oyuncuların ne kadar değerli olduğunu, karşımıza çıkaran ise yedek kulübesi oldu.