İstanbul'da koronadan kaç kişi öldü? Canan Kaftancıoğlu İBB'nin rakamlarını daha da artırdı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da dün 201 kişinin 'bulaşıcı hastalık' nedeniyle öldüğünü açıkladı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise İstanbul'daki koronadan ölenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu iddia etti.

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Dün İBB’nin 201 ölümün ‘bulaşıcı hastalık’ koduyla kaydedildiğini açıklaması ardından bugün de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konu hakkında açıklama yaptı. Halk TV'de canlı yayına katılan Kaftancıoğlu, “3 Kasım'da sadece İstanbul'da 'bulaşıcı hastalık' kodu ile giren vefat sayısı 201” dedi. Bu vefatların tamamının Kovid-19 kaynaklı olduğunu iddia eden Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

Bu mevsimde koronadan başka bulaşıcı hastalık var mı?

- 201 kişinin tamamının Kovid-19 olduğunu ben size bir hekim olarak söyleyebilirim. Nasıl ispatlayabilirim biliyor musunuz?

- Bu dönem koronavirüs haricinde ölüme sebep olan başka hangi bulaşıcı hastalık var? Yok. Olmayınca bu 201 kişinin tamamı Kovid-19 nedeniyle öldü.

'İstanbul'da ölü sayısı 201'den de fazla'

- Hatta bir adım daha ileri gideyim, İstanbul özelinde gerçek sayısı bundan daha fazla. Kovid-19 dışında hiçbir bulaşıcı hastalık yok Türkiye'de.

- Siyaset kurumunun vatandaşa gerçeği söyleme gibi bir sorumluluğu vardır. İlk günden beri Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilerin gerçeğe uygun olmadığını -yalan söylüyorsunuz demeden- somut bir şekilde anlattı.

- Ne dediler? Siz teröristsiniz, bizim çalışmamızı baltalıyorsunuz dediler.