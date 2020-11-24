Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MSB'de görevli öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlığa bağlı Milli Savunma Üniversitesi'nde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi

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Bakan Akar, Öğretmenler Günü'nde bakanlığa bağlı Milli Savunma Üniversitesi'nde görev yapan öğretmenlerle buluştu. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da katıldı. Öğretmenlerin taleplerini dinleyen, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bakan Akar, nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin payının büyük olduğunu belirtti.

Dünyada meydana gelen hızlı değişim, dönüşüm ve gelişmelerin bireyleri dolayısıyla da toplumları yakından ilgilendirdiğini belirten Bakan Akar, "Bu değişimin gerisinde kalmamak için ülkelerin ilerleyişine katkı sunacak atılımları gerçekleştirmenin birinci koşulu nitelikli insan gücüne sahip olmaktır" dedi.

"Öğretmenlerimizin rolü hayati öneme haizdir"

Bunun temelinde iyi bir eğitimin yer aldığını vurgulayan Bakan Akar, "İyi bir eğitimin öznesi de öğretmenlerimizdir. Ülkelerin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki barış ve huzurun sağlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin rolü hayati öneme haizdir" diye konuştu.

'Geleceği inşa eden bir mimardır' nitelemesi

Yeni nesillerin niteliğinin onları yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle özdeş olduğuna dikkati çeken Bakan Akar, "Denilebilir ki öğretmenler insanın kişiliğini şekillendiren bir sanatkâr, ülkelerin geleceğini inşa eden bir mimardır" dedi.