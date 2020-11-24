Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: AB'nin yaptığı hataları anlamasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AB ve Kıbrıs mesajları

"AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz.

Türkiye ve KKTC aleyhine adımlara karşı tepkilerimizi beyan ettik, 'diyalog' dedik ama dışlayıcı adımlar gördük. Diyaloğu kapatmadan hakları korumak için inisiyatif aldık. Türkiye'nin kendi kıyılarına hapsedilmesi mümkün değil. Türkiye'nin ve KKTC'nin olmadığı hiçbir girişim başarıyla sonuçlanamaz.

Çözümsüzlük sebebi Rum tarafının zihniyeti yüzünden. Eşit değil, azınlık olarak görüyorlar. Paylaşmıyor. Bu yüzden iki devletli çözüm olmalıdır.

Dağlık Karabağ gündemi

PKK'lıların Karabağ'da konuşlandığını, sivilleri hedef aldıklarını gösterdik. Minsk Grubu'nun ataleti karşısında can Azerbaycan'ın haklarını savunmak için biz de devreye girdik.

Azerbaycan'ın haklılığı ve toprak bütünlüğü tescil edildi. Topraklarını geri alıyor. İşgal altındaki topraklardan kaçmak zorunda kalanlar geri dönebilecek. Nahcıvan'la bağlantı sağlanacak. Biz de bu hakları korumak için sahada olacağız.

3,6 milyondan fazla Suriyelilere ev sahipliği yaptık. Şimdi de 411 bin Suriyeli geri döndü. Çalışmalarımız devam edecek.

ABD ile ilişkiler

İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz.