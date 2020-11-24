İstanbul'da iğrenç pedofili tuzağı! Profesör adına Instagram hesabı açıp aileleri kullandılar

İSTANBUL Sağlık bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ayşenur Celayir adına Instagramda sahte hesap açıldı. Kendisini çocuk hekimi olarak tanıtan kişi, “teşhis” bahanesiyle ailelerden, çocuklarının “özel bölgelerine ait” fotoğraf ve videolar istedi. Prof. Dr. Celayir savcılığa koştu...

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Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ayşenur Celayir adına açılan sahte Instagram hesabının altından pedofili vakası çıktı. Kendisini çocuk hekimi olarak tanıtan kişinin, “teşhis” bahanesiyle ailelerden, çocuklarının “özel bölgelerine ait” fotoğraf ve videolar istediği ortaya çıktı. Sahte Instagram hesabından haberi olur olmaz savcılığa gidip şikayetçi olan Prof. Dr. Celayir, aileleri uyardı: “Lütfen hekimle bizzat görüşmeden çocuklarınızın fotoğraflarını asla paylaşmayın. Zanlı yakalandı ama bu fotoğraf ve videoları ne amaçla kullandığını henüz bilemiyoruz. Organize bir suç gibi görünüyor. Pedofili porno sitelerine dahi satılmış olabilir” dedi.

Teşhis koyma bahanesiyle anne babalardan 'özel' resim istedi

Çocuk cerrahisi ve ürolojisi alanında camianın en tanınmış ve saygın hekimlerinden biri olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Klinik Şefi Prof. Dr. Ayşenur Celayir adına açılan sahte Instagram hesabının altından pedofili tuzağı çıktı. Hesabı yöneten kişinin ailelerden teşhis koyma bahanesiyle çocuklarına ait genital bölge fotoğrafları ve videoları istediğini öğrenen Prof. Dr. Celayir, hemen savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Hesabı zihinsel engelli biri kullanıyor iddiası

Yapılan siber soruşturma sonucunda, hesabı yöneten kişinin İstanbul dışında yaşayan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen biri olduğu ortaya çıktı ve şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. Ancak Prof. Dr. Celayir, bu sayfanın zihinsel özürlü biri tarafından hazırlanamayacak kadar düzgün ve gerçekçi olduğunu, bunun organize bir porno suç örgütü işi dahi olabileceğini söyledi.

Tatildeyken hemşirem arayıp söyleyince öğrendim

Geçtiğimiz yaz yıllık izinde olduğu sırada olaydan haberdar olduğunu anlatan Prof. Dr. Celayir, şöyle konuştu: “12 Ağustos’ta klinik sorumlu hemşiremiz beni aradı. 'Hocam sizin Instagram hesabınız yoktu ama sizin fotoğrafınızla bir Instagram hesabı var ve adınızla buradan annelerden çocuklarının genital bölgelerini içeren fotoğraflar, hatta videolar istenmiş' diye haberdar etti. Ben de Instagram hesabım olmadığı için, sayfayı görmek istedim ve gerçekten bir hekim gibi hesap açıldığını, pedofilik suç unsurları mevcut olduğunu görünce hemen şikayette bulundum."

Zihinsel özürlü ise tek başına bunu yapamaz

"Siber suçlara da bildirmem söylendi ve o kanala da müracaat ettik. Geçtiğimiz hafta içinde kişinin yakalandığı konusunda İstanbul dışı bir ilden savcılıktan telefon geldi. İstanbul Anadolu Adliye Sarayı'na gittim ve görüntülü konuşma ile savcıya ifademi verdim. Yakalanmış olmasına çok seviniyorum, bu konuda savcılarımızın da gerekenleri yapacağına inanıyorum. Ama bir yandan da adımın böyle pedofilik içerikli bir olayda geçmiş olması beni çok üzdü. Aileler ve çocukları için daha çok üzüldüm. Belki sadece fotoğraf isteyerek porno sitelerinde falan yayınlıyor olabilirler ya da pedofil biri, çocuklara zarar veriyor olabilir. İlgili kişinin zihinsel özürlü olduğunu da öğrendik ama o kadar güzel bir Instagram sayfası hazırlamış ki, zihinsel özürlü bir kişinin böyle bir siteyi tek başına hazırlayabileceğine açıkçası pek inanmıyorum.”

Örgütlü bir suç olma ihtimali düşünülmeli

Yakalanan zanlının etrafındaki kişi ya da kişilerce kullanılıyor olabileceğini de söyleyen Prof. Dr. Celayir, şöyle devam etti: “Örgütlü, sistematik bir suç da olabilir. Para kazanmak amacıyla bu görüntüler satılıyor olabilir ya da gerçekten pedofilik istismarlar söz konusu olabilir. Bu açılardan da da araştırılması gerekir, diye düşünüyorum. Yaklaşık 35 yıllık hekimim, sosyal medya hesabım yok. Sosyal medyanın son yıllarda çok popüler olması nedeniyle, bu mecralardan yazışmalar çok kullanılıyor. Ben bir hekim olarak ameliyat ettiğim hastaların ki bunların büyük bir çoğunluğu genitoüriner anomalili çocuklar, mutlaka öncesi ve sonrası fotoğrafını çekerim. Takiplerde de karşılaştırmak amacıyla. Ama bunları asla Cloud (bulut) hesapları da dahil hiçbir ortamda paylaşmam. Sadece tıbbi toplantılarımızda (anonim vakalar olarak) konuşuruz. Sağlık çalışanı olmadığı sürece, aileyle de bu görselleri paylaşmam. Bu vesileyle bana pek çok anne ulaştı. Zaten onlar sayesinde haberdar olduk. Birkaç annenin fotoğraf ve video gönderdiğini de öğrenmiş bulundum, çok üzüldüm. Anneleri de uyardım, tanımadığınız, bilmediğiniz bir doktora, üstelik sadece yazışma ile sesini bile duymadan, bu görselleri nasıl gönderirsiniz diye uyardım. Kendimden çok onlar için üzüldüm.”

Hiç görmediğiniz hekimle çocuğunuzun durumunu paylaşmayın

Prof. Dr. Celayir, bir daha böyle olaylar yaşanmaması için ailelerin asla tanışmadıkları ve hiç görmedikleri bir hekimle görüntü paylaşmaması gerektiğini söyleyerek, şu uyarılarda bulundu: “Çocukların bu fotoğrafların kötü amaçlı kullanılabilir veya çocukları ileride istismar edilebilir. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama zanlı başka bir ilde yakalandı. Türkiye'nin dört bir yanından da ailelere ulaşmış. Kendisini çocuk hekimi olarak tanıtmış. Kadın hekim olduğum için, annelerin bir kadın hekime daha çok güvenebileceğini düşünerek benim adımı kullandığını düşünüyorum. Özellikle annelere mesajım şu, kesinlikle sosyal medya üzerinden, bebeğinizin herhangi bir sorununu hekime danışmayın. En yakın çocuk hekimine ya da en yakın Ana Çocuk Sağlığı Merkezi'ne götürün. Aynı şekilde genç meslektaşlarıma da önerim şudur ki, sosyal medya üzerinden gelecek olan fotoğraf ve resimlerle kesin tedavi veya tanıya yönelik herhangi bir işlem yapmayın. Tabii ki o fotoğraf ve resimler sizi yönlendirebilir ama mutlaka hastamızı görün ve karşılıklı konuşarak değerlendirin.”