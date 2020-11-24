BIST 1.325
DOLAR 7,88
EURO 9,34
ALTIN 478,60
HABER /  EĞİTİM
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Beydemir 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde

Anadolu Ajansı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Abone ol

Üniversiteden yapılan açıklamada, ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarının oluşturduğu ekip tarafından gerçekleştirilen araştırmada, bilimsel makale, atıf ve yazar sayıları ve yazar sırası gibi kriterlerin, kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Sonuçların Plos Biology Dergisi'nde yayımlandığı belirtilen açıklamada,  şunlar kaydedildi:

"Bu araştırmaya göre Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir, tıbbi ve biyomoleküler kimya alanında 80 bin 622 bilim insanı arasında 376. sırada yer aldı. Üst düzey bilim insanlarının dünya çapında yapılan bir değerlendirmeyle belirlendiği veri tabanına ve araştırma sonuçlarının ilan edildiği listeye 'https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2' adresinden ulaşılabilir. Prof. Dr. Beydemir’i tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyoruz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Manisalı iş kadını 'Hacı Murat'a bebeği gibi bakıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Aslı Ilıcak DEVA Partisi'nin İstanbul yönetimine girdi! İşte o liste
Son dakika İzmir'e yeni koronavirüs yasakları geldi
Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı! Yükseliş sürüyor
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız
Sakarya'da 15 yaşında genç üvey babasını öldürdü! Bakın neden yapmış
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 12 bin personel alınacak
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da ünlü iş adamı kaldığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürdü
Sivas'ta yeni doğmuş bebeği çıplak halde araziye bıraktılar
Bülent Arınç ne dedi Demirtaş açıklaması istifa mı getiriyor?
General Motors 5,9 milyon aracını geri çağıracak
Terörist Hizret Çalkın'ın üstüne çizik atıldı
Mucize Doktor 39. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar