Heyecan başladı! Efsane cuma indirimlerinde bunlara dikkat!

Büyük indirimlerin ve alışveriş çılgınlığının adresi olan Efsane Cuma indirimleri geldi çattı. Uzmanlar tüketicileri dolandırıcılara karşı uyardı. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Abone ol

Her ülkede milyarlarca dolarlık alışveriş yapılmasına neden olan büyük indirim günlerinde Türkiye’de de büyük bir heyecan yaşanıyor.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberinde konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, bu yıl indirimlerin tüm kasım ayına yayıldığını hatta aralık ayında da devam edeceğini söyledi.

Ekmekçi, “Geçtiğimiz yıllarda indirimler genellikle 2-3 güne sıkışmıştı ve bu beraberinde büyük bir lojistik ve kargo sorununu getirdi. Ancak sektör bu yıl indirimleri daha geniş bir zamana yayarak ürünlerin daha rahat teslim edilmesini sağladı. Bu konuda şikayetlerin azalacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Baraj aşılacak

Yıl içerisinde en yoğun alışverişin yapıldığı indirim günlerinde bu yıl hem haftalık hem de aylık bazda büyük bir rekor beklediklerini ifade eden Ekmekçi, “Kasım ayının tamamında geçen yıla göre yüzde 110’luk bir artış bekliyoruz. Burada beklentimiz ilk defa 30 milyar liralık harcama barajının aşılması yönünde. Geçen yıl sadece 27 Kasım günü ise 4.7 milyar liralık kartlı alışveriş, bunun 1.4 milyar lirası internet üzerinden gerçekleşmişti. Bu cuma günü indirimler kapsamında kartlı ödemelerin 5 milyar lirayı, internetten yapılan kartlı ödemelerin ise 2 milyar lirayı aşmasını bekliyoruz” dedi.

Kayıplar için fırsat

E-ticarette yukarı yönlü ivmelenme yaşandığını aktaran Ekmekçi, devamında “Bu ay fiziksel perakendeciler için de yıl boyunca yaşadıkları kayıpların telafisi adına önemli bir dönem oldu. Özellikle hepsi yaptığı kampanyalarla e-ticarete de yüklendiler. Bu günleri iyi birer fırsat olarak değerlendiriyorlar. Cuma günü tüm bu ay boyunca yaşanacak alışveriş aktivitesinin zirvesi olacak” diye konuştu.

Dolandırıcıların iştahı kabarıyor

Alışverişte yılın en hareketli döneminde tüketicilerin de çok daha fazla dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan ETİD Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, vatandaşlara “Taklit sitelerden uzak durun. Güven Damgası olmasına dikkat edin” çağrısında bulundu. Çevikoğlu, “İndirimlerin yoğunlaştığı dönemlerde dolandırıcılar da bunu fırsata çevirmek istiyor. Bu yüzden tüketicilerin özellikle bu tür dönemlerde daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Güven damgasına dikkat!

İnternet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara dikkat çeken Hakan Çevikoğlu, şunları söyledi:

Satın almayı planladığınız ürünün fiyatını mutlaka daha önceden takip edin. İşlemi onaylamadan önce ürünü satan diğer mağazalara da bakın.

Alışveriş yapacağınız sitenin mutlaka SSL sertifikasını kontrol edin. SSL sertifikası güvenli bir alışveriş için önemli bir göstergedir.

Bunun yanında alışveriş yapacağınız internet sitesinin Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve güvenilir e-ticaret sitelerine verilen Güven Damgası’na sahip olup olmadığını kontrol edin.

Pazaryerindeki satıcılar ve ürünler ile ilgili oluşturulmuş yorum ve şikayetleri kontrol edin.

Sanal kartın limitini sıfırlayın

Dijital ortamda alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinizi de kullanmamaya özen gösterin. Basit bir şekilde oluşturacağınız sanal kart, yaşanabilecek dolandırıcılıkların önüne geçecektir.

Alışverişinizi tamamladıktan sonra sanal kartınızın limitini sıfırlamanız, sizi tüm dolandırıcılık yöntemlerinden koruyacaktır.

Alışveriş yaptığınız telefon, bilgisayar gibi cihazlarınızın virüs koruması ile korunuyor olması da önemli bir güvenlik önlemidir.

Sitenin ismini kontrol edin

Küçük ve kolay fark edilmeyecek harf değişiklikleriyle birçok ünlü alışveriş sitesinin taklidi yapılabilmekte ve bu sitelerde kolayca kredi kartı bilgileri kopyalanabilmektedir. Bu yüzden alışveriş yapacağınız sitenin ismini de dikkatli bir şekilde kontrol edin.

İnternetin payı artacak

Kartlı alışverişlerde geçtiğimiz yıl internetten ödeme payının yüzde 30’a ulaştığının altını çizen Çevikoğlu, “Pandemi ile birlikte bu oranın bu yıl çok daha yukarılara taşınmasını bekliyoruz. Türkiye’de son yıllarda e-ticarete çok ciddi bir yatırım yapıldı ve pandemi süreci ile birlikte aslında bu yatırımların ne kadar doğru olduğu da ortaya çıktı” dedi.