Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'i eleştirdi: Beni hayal kırıklığına uğrattı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 1-1'lik sonuçla tamamlanan Galatasaray-Kayserispor maçı hakkında değerlendirme yaptı. Fatih Terim hakkındaki sözleri damga vurdu.

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NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen, kaleci Lung'un performansını överken Galatasaray'ın devre arasında transfer yapmak istediğini ve Feghouli ile devam etmek istemediklerini ancak Cezayirli oyuncunun da takımdan ayrılmak istemediğini sözlerine ekledi.

Dilmen, "Kayserispor'da geçen sezon Lung inanılmazdı. Çok top geldiği zaman yemiyor. Büyük maçlarda çok top geliyor, yemiyor. Kaleci yoruldu, o kadar çok top geldi ki adalesi gitti." dedi.

Usta yorumcu, "Galatasaray'ın pozisyona girmeyen oyuncusu yok. Kayserispor için beraberlik mucize. Puan veya puanlar alabilmesi için gol atması lazım. Galatasaray bir şekilde gol bulur." diye konuştu.

Dilmen açıklamalarına şöyle ekledi:

"Her şey istediğin gibi giderken, 4 forvete dönmemin ne anlamı var? Beklerin de çıkıyor, 6 hücumcun oluyor. Fatih Terim gibi hocanın böyle yapması beni hayal kırıklığına uğrattı. Akşam yattığında 'Ne yaptım?' diyecektir."

"Feghouli de farkında ama maaşına bakıyor"

"Galatasaray iç sahada 7 puan kaybetmiş ama toparlanırlar. Galatasaray ve Fatih Hoca, devre arasına kadar şampiyonluk yarışında kalmak ve Ocak'ta hamle yapmak istiyor. Hoca, Sofiane Feghouli ile yürümek istemiyor. Feghouli de farkında ama maaşına bakıyor"