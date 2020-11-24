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Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı! Yükseliş sürüyor

Geçtiğimiz haftayı 7,55'in altında kapatan dolar/TL, dün piyasaların kapanış saatine doğru 7,95 seviyesinin üzerini gördü. 

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Üç hafta önce 8.50'yi aşan dolar/TL geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından 7.52'ye kadar gerilemişti. Ancak düşüş trendi kalıcı olmadı. Dolar/TL kuru 7,92 lira euro/TL ise 9,02 seviyelerinden işlem görüyor.

Yukarı yönlü hareket

Kurda son 5 haftadır büyük bir oynaklık yaşanıyor. Ekim ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa politika faizinde anlamlı bir artırım bekliyordu. Ancak Murat Uysal başkanlığındaki son toplantıda PPK faizi sabit tutmaya karar verdi ve kurda yukarı yönlü hareket başladı.

Koronavirüs tedirginliği

Bugün piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Türkiye'de artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri beraberinde getirebileceğinden piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.

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