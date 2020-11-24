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24 Kasım altın fiyatları! Gram altın 464 lira oldu

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 458 lira seviyesinden tamamlarken yeni haftanın ilk işlem gününe 460 lira seviyesinden başladı. Bugün ise gram altın 464 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın da 778 liradan satılıyor.

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Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası faiz kararı ardından altın fiyatlarındaki yükseliş yerini düşüş eğilimine bırakmıştı. Altın fiyatlarının değerlendiren uzmanlar, '458 TL altında 449 - 439 ve 420 TL seviyeleri gündeme gelebilir. Dolar/TL cephesinde volatilitenin artış kaydetmesi durumunda gram altında kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların temkinli hareket etmeleri ve gelişmeleri yakından izlemeleri yararlı olacaktır.' açıklamasında bulunmuştu.

Peki 24 Kasım 2020 altın fiyatlarında son durum ne? 

Gram altın

464,43

Çeyrek altın

778,40

Cumhuriyet altını

3.114,10

Yarım altın

1.554,00

Altın kapanışta ne oldu?

 Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,27 artışla 472,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.132,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,27 yükselişle 472,20 liradan işlem gördü.

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