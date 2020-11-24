Arama çalışmaları sonlandırıldı! Peki Gülistan Doku nerede?

Kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası arama çalışmalarının sonlandırılması sonrası Aygül Doku, "Peki Gülistan Doku nerede? Gülistan Doku'nun failleri bugün açık ve net ortada değil mi?" diye sordu.

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Tunceli’de 324 gündür kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nün tamamının taranmasının ardından sonlandırıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku’nun bulunması için 15 Ekim’de Tunceli Valiliğinin talimatıyla yeniden başlatılan arama faaliyetleri günlerce sürdürüldü.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Uzunçayır Baraj Gölü'nde 100 gün süren arama çalışmaları bugün son buldu. Arama çalışmalarının bitmesi sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan abla Aygül Doku, yetkililerin bundan sonra arama çalışmalarıyla ilgili ne yapacağını sordu.

"Bu soruların hepsi cevapsız"

Munzur'da ikinci kez yapılan arama çalışmalarında da Gülistan'a ulaşılmadığını belirten Aygül Doku, şu ifadeleri kullandı;

- Bütün Munzur tarandı kameralarla dalgıç abilerimin emekleriyle ve o emekler sonucunda Gülistan'ın orada olmadığını tekrar teyit ettiler. Bu ailenin ilk günden dediği gibi Munzur'da çalışmalar bitti.

- Ama Gülistan Doku'ya ait en ufak bir iz bulunmadı. ‘Gülistan Doku intihar etti’ diyenler ‘Gülistan Doku'nun bedenini size vereceğim’ diyenler özellikle eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün bu aileyi bir açıklama yapmak zorunda.

- Bugün Munzur'da çalışmalar bitti ve Gülistan Doku'nun orada olmadığı anlaşıldı. Raporlarla bütün kameralarla bütün dalgıçlar didik didik aradı Munzur'u. Peki Gülistan Doku nerede? Gülistan Doku'nun failleri bugün açık ve net ortada değil mi?

- Önceki gece Gülistan Doku, zorla araca bindirmeye çalışılmadı mı?, Gülistan Doku darp edilmedi mi? bu soruların hepsi cevapsız. Yetkililer, Munzur'da biten çalışmalar hakkında tek bir açıklama yapmadı. Yetkililer nasıl bir açıklama yapacak hepimizin gözleri kulakları yetkililerin açıklamasında. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek bilmiyoruz.