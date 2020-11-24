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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden 'e-İş' projesi hayata geçiyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda “e-İŞ” adı altında özel ve kamu ekonomik birimlerin sayısallaşması yönünde bir proje geliştiriliyor.

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Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre; projenin nihai hedefi geniş kapsamlı bir kavramsallaştırma olarak belirlendi. Bu kapsamda sadece ekonomik aktörler-kamu değil, özel sektörün de kendi aralarındaki iş süreçlerini elektronik ortamda yapmasına, bunların sayısallaştırılmış işlemlere dönüştürülmesine çalışılacak. Bir yönüyle Türkiye’nin kendi “sanayi 4.0” yaklaşımı olacak bir sonuca ulaşılmak isteniyor. Bu nihai hedef öncesinde kısa vadede kamu hizmetleri ile iş ortamının idari işleyiş mekanizmalarının tıpkı e-devlette olduğu gibi sayısallaştırılması ve online olarak yapılabilmesi için çeşitli adımlar atılacak.

'e-iş' adımı

Kaynaklar, Türkiye’nin e-devlet ile başlayan iş ve işlemlerin sayısallaşması, online hale getirilmesi sürecinde belirli bir aşamaya gelindiğini vurguladılar. Yeni dönemde ise bu deneyimin ekonomik faaliyetlere yansıtılmasının istendiği kaydedildi. Kaynaklar, gerçekte vergi, gümrük vb. uygulamalar başta olmak üzere iş dünyasının kamu ve hukuk ile olan işlemlerinde çok sayıda işlemin online olarak yapılabildiğini hatırlattılar.

Bunların e-İŞ adı altında toplanması, iş ve işlemlerin süreçleri, hayata geçirilmesi bakımından yapılabilecek her türlü sayısallaştırmanın belirlenmesi, şimdiye kadar elde edilen deneyimler ışığında sayısallaştırma ve online hizmet sunmaya yönelik yeni alanların açılması planlanıyor. Yapılacak ilk etap sayısallaştırmanın yakın zamanda açıklanabileceği bildirildi.

Bu kapsamda vergi, gümrük ve bazı sosyal güvenlik-genel sağlık sigortası uygulamalarının uzun süredir kullanıldığını hatırlatan kaynaklar kısa vadede yeni sayısal entegrasyon çalışmalarının hayata geçirileceğini vurguladılar.

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