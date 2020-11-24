BIST 1.314
DOLAR 7,95
EURO 9,42
ALTIN 478,60
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Adana'da şafak vakti operasyon! Zırhlı araçlar güvenlik önlemi aldı

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipler, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Söz konusu şahısların adreslerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlar girip güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timi sokağa girerek koçbaşıyla kapıyı kırıp baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda dedektör köpekler şahısların evlerini didik didik aradı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Zonguldak'ta pandemiyi fırsata çevirdiler! Satışları ikiye katlandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 12 bin personel alınacak
MHP'den Bülent Arınç değerlendirmesi! 'Arınç'ın koruması kalktı bileti kesildi'
Şike yaptı denilen Muğdat Çelik kendini savundu: Ha maç satmış ha karısını satmış
DSÖ'den umutlandıran açıklama: Tünelin ucundaki ışık görüldü
13 yaşındaki kıza tecavüz eden sapıklar ceza alacaklarını öğrenince firar etti
Koronavirüs karantinasında cep telefonunu evde bırakıp dışarı çıkan var
ÖNCEKİ HABERLER
Joe Biden Brüksel'deki AB liderleriyle zirve toplantısına davet edildi
Öğretmenler Günü mesajları kısa resimli duygusal 24 Kasım sözleri
Fatih Terim her puan kaybında bahane aradı topa tutuldu: Utanç duydum
Antalya'da feci kaza! Aracın içinde çalan telefona polis cevap veremedi
Gökhan Gönül'den iyi haber! Derbide sahada olacak
Huawei Mate40 Pro, Huawei Online Mağaza'da ön satışa sunuldu
Yorumlar