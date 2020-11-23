Zonguldak'ta pandemiyi fırsata çevirdiler! Satışları ikiye katlandı

Dünya Covid-19 ile mücadele ederken de çalışmalarını devam ettiren firma, kriz döneminde de aldığı önlemlerle çalışmalarına aralıksız devam etti. 2001 yılından beri Türkiye'nin birçok iline binlerce tarım aletlerini imal ederek pazarlayan firma; Türkiye ve dünya COVİD-19 ile mücadele ederken de çalışmalarını devam ettirdi.