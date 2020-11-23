Zonguldak'ta pandemiyi fırsata çevirdiler! Satışları ikiye katlandı
Türkiye’de korona virüs salgını nedeniyle birçok fabrikalarını kapatırken, Zonguldak'ta bir firma pandemiyi fırsata çevirdi
Dünya Covid-19 ile mücadele ederken de çalışmalarını devam ettiren firma, kriz döneminde de aldığı önlemlerle çalışmalarına aralıksız devam etti. 2001 yılından beri Türkiye'nin birçok iline binlerce tarım aletlerini imal ederek pazarlayan firma; Türkiye ve dünya COVİD-19 ile mücadele ederken de çalışmalarını devam ettirdi.
Pandemi sürecindeki çalışmalar hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fabrika Müdürü Serkan Şen, kriz döneminin başında 32 işçinin çalıştığı fabrikalarını 1 ay kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Daha sonraki süreçte artan yoğun siparişlerden dolayı üretime tekrar başladıklarını ve yarı yarıya büyüdüklerini belirten Şen, “İşlerimizle alakalı herhangi bir etkilenme olmadı. Aksine yüzde 40 yüzde 50 bir artış oldu. Yurt içi satışımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. " dedi.
Sözlerinin devamında Şen "Pandeminin ilk ayında çalışanlarımızı bir ay izine çıkartarak fabrikamızı üretime kapattık. 32 işçimi daha sonra artan yoğun talepler karşısında seri üretime geçtik. Pandemi nedeniyle birçok vatandaşımız köylerine çekilip kendilerini tarıma dayalı yaşama verdikleri için normalde ayda 70 römork üretirken bu süreçte bir ayda ortalama 150 römork üretmeye başladık." diye konuştu.