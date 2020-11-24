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İzmir'de park halindeki kamyona aracıyla çarpan polis memuru öldü

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de cip, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün polis memuru olduğu izin gününde aracıyla evine gitmekte olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında Akçay Caddesi Gaziemir yol ayrımında meydana geldi. Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olan Basri Y. yönetimindeki 35 ADU 946 plakalı kamyonda arıza meydana gelince sürücü aracı yolun sağına park etti. Kamyonu park eden Basri Y., yardım için beklediği sırada, Mehmet Çeken yönetimindeki 35 AGV 597 plakalı cip, kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cip demir yığınına dönerken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çeken'in olay yerinde öldüğü belirlendi.

Sarnıç Polis Merkezi'nde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Çeken'in izinli olduğu, otomobili ile evine gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kamyon sürücüsü Basri Y. gözaltına alındı.

Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri kaza alanında inceleme yaptıktan sonra Mehmet Çeken'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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