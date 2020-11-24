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Fransa'da durum çok kötü! Son 24 saatte 501 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

FRANSA'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 501 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 49 bin 232’ye yükseldi.

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Fransa’da koronavirüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 452 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660’a ulaştı.

Bakanlık, son 24 saatte 501 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 49 bin 232’ye yükseldiğini aktardı.

Ülke genelinde bin 946’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 898 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

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