Bülent Arınç istifa etmeyi düşünüyor mu?

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için sarf ettiği sözler sonrası Bülent Arınç, istifa edeceği iddialarına ilişkin İnternethaber'e konuşmuştu. Gazeteci Hadi Özışık, Arınç ile olan konuşmasını Habertürk TV canlı yayınında anlattı.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz hafta Habertürk TV canlı yayınında yaptığı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala açıklamaları sebebiyle büyük tepki çekti. En sert tepkiyi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Erdoğan, bu açıklamaları 'fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor' diyerek eleştirdi.

Hadi Özışık'tan Arınç açıklaması

Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par moderatörlüğündeki Açık ve Net programında konu masaya yatırıldı. Konuklardan biri olan gazeteci Hadi Özışık, Arınç ile konuşmalarına ilişkin Par'ın yönelttiği "İstifa edecek mi, nasıl bir havada konuştu?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Keşke isimleri telaffuz etmeseydim"

"Arınç, yaptığı açıklamaların 4 saate yakın olduğunu, Kavala ve Demirtaş'ın gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu; isim üzerinde konuşmasının yanlış olduğunu söyledi. 'İsim vermem yanlıştı ama bu kadar saldırıyı hak etmedi. Bunu doğrudan konuşabilirdim ama gazeteci arkadaşlarımızın ısrarı bu isimler üzerinde durmamı gerektirdi' ifadesini kullandı.

'Cumhurbaşkanı 4 gün geçtikten sonra aslında İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklama seviyeli ve netti. Kalın, benim için 'şahsi görüşünü açıkladı' dedi ve mesele bitti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 gün sonra bu açıklamayı yapması beni şaşırttı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının dozunu çok yüksek ve sert bulduğunu söylüyor. 'Bunu hak ettim mi?' sorusunu soruyor.

"Erdoğan'ın açıklamaları beni rencide etti"

Genel prensipleri olan bir insan olduğunu, siyasette tecrübesinin olduğunu söyleyip 'Üzülüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması beni rencide etti' ifadesini kullandı.

"Bahçeli Çakıcı'ya 'dava arkadaşıyım' dedi, ben Erdoğan'ın 45 yıllık dava arkadaşıyım"

Ve bu ifade bence çok önemli: 'Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'yı dava arkadaşım diyerek sahiplendi. Ben Tayyip Erdoğan'ın 45 yıllık dava arkadaşıyım, aramızda abi-kardeş hukuku var. Bu kadar sert, bu kadar dozu yüksek bir konuşmayı açıkçası hak etmiyorum.'

"Erdoğan, önündeki metne sadık kaldı; Benimle ilgili o ifadeleri kullanacağını zannetmiyorum"

Şu ifadesi de enteresan: 'Ben Cumhurbaşkanı'nın kafasında böyle bir konuşmayı tasarladığını zannetmiyorum. O konuşma metninin kendisinin önüne koyulması beni şaşırttı. O metne sadık kalarak konuştu. Benimle ilgili bu kadar sert ifadeler kullanacağını zannetmiyorum.'

'Hakkım helaldir, kırgınım, üzgünüm, benim davam Ak Parti davası' diye devam etti.

İstifa edecek mi?

Özışık, Arınç'a istifa edip etmeyeceğini sorduğunu söyledi. Arınç aslında sayın Erdoğan ile bu akşam konuşacaktı. Ama Akdeniz'de Türk gemisinin durdurulması nedeniyle Cumhurbaşknı İstanbul'da kalıyor. Ankara'ya gitmiyor. Buraya gelirken telefon açtı, dedi ki 'Hadi Bey, görüşmemiz yarına kaldı. Çünkü Cumhurbaşkanı Anakra'ya dönmedi.'

Hadi Özışık: Yarın kesin görüşecekler

Kübra Par, "Ben de karşı tarafın kaynaklarına sordum" diyerek "Benim aldığım bilgiye göre Cumhurbaşkanı Arınç'a çok kızgınmış ve bugün-yarın randevu vermek gibi bir niyeti olmayabilirmiş" dedi. Gazeteci Hadi Özışık, "Yarın kesin görüşecekler" ifadelerini kullandı.

Özışık, şöyle devam etti:

Bu bir "istifa" görüşmesi mi oldu?

"Cumhurbaşkanı'na istifa etmeye gidiyor" ifadeleri kullanıldı. Hayır, Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gidiyor. Buradaki 4 saatlik programda ne anlattığını, Cumhur İttifakı'na nasıl sahip çıktığını, Cumhurbaşkanı'nın bunu izleme fırsatı bulamadığını anlattıktan sonra Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın yıpranmaması adına kendisinden izin isteyeceğini, 'Eğer ben bu yıptatmaya sebep oluyorsam, istifamı verebilirim' sözleriyle Cumhurbaşknı'nın fikrini öğreneceğini, "eğer Cumhurbaşkanı 'istifa et ya da bana istifanı getir, kabul ediyorum' derse kabulümdür, 'hayır yerinde kal' derse yine kabulümdür'" dedi.

Bülent Arınç Ak Parti'den ayrılacak mı?

Özışık, Arınç'a partiden ayrılıp ayrılmayacağını, Gül, Babacan ve Davutoğlu'na lişkin iddiaları da sorduğunu söyleyedek şunları kaydetti: Kendisiyle ilgili bu tarz tahminde bulunanlara "şeref yoksunu" dedi. Diyor ki 'Ben Ali Babacan'a da Davutoğlu'na da Ak Parti'den ayrıldıkları günden beri yanlış yaptıklarını söyledim. Hala da yanlış yaptıklarını söylüyorum. Ben şimdiye kadar Bülent Arınç olarak Ali Babacan'a da Ahmet Davutoğlu'na da 'hayırlı olsun' demedim, bunu (söylemeyi) ahlaksızlık olarak değerlendiririm. Bundan sonra da demem. Ben Ak Partiliyim. Ak Parti'deki davam devam edecek. Tayyip Erdoğan'dan, Ak Parti'den, Ak Parti hareketinden vazgeçmem.'

Cumhurbaşkanı, Arınç'ı görevden alır mı?

Moderatör Kübra Par, Özışık'ın açıklamalarının ardından "Cumhurbaşkanı Arınç'ı görevden alır mı? Yüksek İstişare Kurulunu da lav etmesi ihtimali de konuşuluyor. Çünkü Cemil Çiçek'in açıklamalarından da memnuniyet duymamış..." diye sordu. Özışı, şöyle cevap verdi:

"Bu bir istifa etme ziyareti değil, bu bir ziyaret. Geçmişe dayalı hukukları olduğu için Cumhurbaşkanı'nın dozu çok yüksek olan bu açıklamasına karşı, beklentisi şu yönde olabilir: 'Ben bunu hak ettim mi?'

Bülent Beyin 'en çok üzüldüğüm, dozu yüksek konuşma' dediği 'fitne' ifadesi. Bunu bana da söyledi. Bu 'fitne' ifadesinin çok ağır olduğu, niyetinin 'fitne çıkarmak' olmadığını '4 saatlik bir programın sadece o bölümünün Cumhurbaşkanı'nın önüne konulduğunu' defalarca anlattı ve 'o programı sayın Cumhurbaşkanı'nın izleme fırsatı olmaz zaten. İzlemiş olsaydı böyle bir tepki göstermezdi' ifadesi de ona ait."