İYİ Partili Buğra Kavuncu: Hesabını soracağım

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın iftiralarıyla ilgili yargı önünde hesap soracağını söyledi. Kavuncu, Özdağ için hayatı boyunca iftiracı olarak kalacak diye konuştu.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ iddialarıyla ilgili Ümit Özdağ'ı suçladı. Hayatının hiçbir döneminin karanlık olmadığını söyleyen Kavuncu, Özdağ'ın iftiracı olduğunu ve yargının gereken cevabı vereceğini ifade etti.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplayan Buğra Kavuncu, devletin iki kurumunun kendisiyle ilgili "bir şey yok" dediğini söyleyerek Ümit Özdağ'ı iftira atmakla suçladı.

İşte Kavuncu'nun açıklamalarından bazı satır başları;

"Beni tanıyan, beni bilen herkes devletin iki kurumu genel başkan bunları aradı. Kamuoyuna yansıdığı için söylüyorum ve bunların da her ikisinin bizde bişey yok dediği bir ortamda benim FETÖ'cü olduğumu söyleyen, bana bu iftirada bulunan tek kişi var.

"Derneğe kayıtlı 184 firma var"

Bahsettiği konuda 2006-2010 tarihleri arasında Kazak-Türk İş Adamları Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yaptığım yıllar ve bu yıllarda 184 firma bu derneğe üye. Bunların içerisinde bir sürü firma var. Türk Hava Yolları var, Ziraat Bankası var Anadolu Ajansı var. Onların hepsini tek tek söyleyebilirim.

"Suç duyurusunda bulunduk, ifadeye hazırım"

Biz bir suç duyurusunda bulunduk. Onun üzerinden de bizimle ilgili tahkikat yapılmasını istedik. İfadeye hazır olduğumuzu söyledik.

Soruşturma açılır açılmaz da biz gidip dilekçemizi verdik, ifadeye hazırız dedik. Bir hafta sonra gittik yine ifadeye hazır olduğumuzu söyledik. Herhalde soruşturmanın bir takvimi var o da ilerliyor.

"FETÖ alçak bir terör örgütüdür"

Bunu Türkiye'de söylemeyen kişi çok özür dilerim ya aptaldır, ya kötü niyetlidir ya da haindir. Yunanın yapamadığını, FETÖ'cü olan ordu içerisindeki alçaklar yaptı. Ankara'da TBMM'yi bombaladı bunlar. FETÖ, alçak bir terör örgütüdür. Ergenekon'da Balyoz'da orada hayatı mahvolan insanların bedelini ödemek zorundadır.

"Bana de belgeler geliyor"

Bana iftira atan kişi de onların televizyonlarına defalarca gitti, onları da biliyoruz. Biz siyaseti bunun üzerine kurgulamadık ki... Yani iftira ile ona buna ithamla siyaset yapmanın da ne kadar çirkin olduğunu biliyoruz. Bana onlarca telefon açılıyor, belgeler geliyor. Yapmam, kullanmam. İnsanların haysiyeti, şerefi üzerinden bir siyasi rekabet içerisine girmem.

"Hayatın sonuna kadar iftiracı olarak kalacak"

Bunun hesabını soracağım. Şu şekilde soracağım. O mahkeme bittiği gün savcılıktan o sonuç çıktığı gün iki şey olacak. Ya beni alıp götürecekler ya da diyecekler ki herhangi bir tahkikata gerek görülmemiştir. O günden itibaren de bu iftiraları atan hayatın sonuna kadar iftiracı olarak kalacak."