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Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen ve Faz 1 çalışmaları devam eden yerli Covid-19 aday aşısının 44 gönüllüde uygulandığını ve şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmediğini açıkladı.

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Bakan Koca yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısının son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var." ifadelerini kullandı.

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