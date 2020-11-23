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İngiltere'de seyirciler statlara dönüyor

Anadolu Ajansı

İngiltere'de gelecek haftadan itibaren statlara 4 bine kadar seyirci alınması planlanıyor.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceği İngiltere'de orta riskli bölgelerdeki açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyirci alınacak.

Yüksek riskli bölgelerde seyirci sayısı en fazla 2 binle kısıtlanırken; çok yüksek riskli bölgelerde ise spor müsabakalarına seyirci alınmaması uygulaması devam edecek.

Spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili hazırlanan protokol, bu hafta milletvekillerinin oyuna sunulacak.

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