Masterchef Uğur neden yok neden diskalifiye oldu twitter'a ne yazdı?

Masterchef Uğur Deniz Yılmaz diskalifiye oldu twitter'da 8 sene önce yazdıklarını başını yaktı. Bu akşam yayınlanacak Mastercchef'in yeni bölümlerinde olmayan Uğur Deniz Yılmaz yarışmadan ayrıldı. Peki Uğur Deniz Yılmaz twitter'da ne yazdı. Masterchef Uğur'un twitter'daki küfürleri neler?

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Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi diye beklerken Acun Ilıcalı'dan bomba bir açıklama geldi. Acun Ilıcalı, yarışmacılardan Uğur Deniz Yılmaz'ın diskalifiye edildiğini duyurdu. Masterchef'te bu hafta elemeye kalan Uğur Deniz Yılmaz'ın neden yarışmadan kovulduğu da ortaya çıktı.Uğur Deniz Yılmaz neden kovuldu?

Masterchef yarışmacılarından 26 yaşındaki Uğur Deniz Yılmaz, Acun Ilıcalı tarafından kovuldu. Acun Ilıcalı haberi "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" sözleriyle duyurdu. Peki Uğur Deniz Yılmaz ne yazmıştı ki yarışmadan kovuldu...

Uğur Deniz Yılmaz'ın başını yakan twitleri oldu. 18 yaşındayken yazdığı twitlerin bazıları edep sınırlarını zorlarken, bazıları ırkçı bazıları da hakaret içerikli... İşte o twitleri:

Peki yarışmanın favori isimlerinden olan 26 yaşındaki Uğur kimdir, nereli, nerede yaşıyor birlikte tanıyalım...

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır.

Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.

MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.

Masterchef Uğur'un paylaşımları sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler yarışmadan kovulmasını haklı bulurken bazıları da bu karara tepki gösterdi.