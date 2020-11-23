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Denizli'deki FETÖ operasyonu! 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

DENİZLİ'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, ankesör ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları tahmin edilen 2 eski askeri öğrenci ve 1 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliği, adli kontrol kararı verdi.

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