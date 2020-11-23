Emekli Tümamiral Cihat Yaycı sert konuştu: Alman fırkateyni Türk devleti toprağına saldırdı

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, "Türk bandıralı geminin anlamı şudur: Bayrak Devleti! Yani gemimiz Türk devletinin yönetsel ve yargısal yetkisine tabidir! Dolayısıyla bu yasadışı arama devletin toprağına saldırı anlamına gelmektedir." sözleriyle olaya sert tepki gösterdi.

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Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı’nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye’den Libya’ya gıda ve boya gibi maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz’de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, “AB zirvesi öncesinde yapılan bu operasyonun amacı, Türkiye'yi zor durumda bırakmaktı. Yaptırımlar için delil aradılar ama yoktu” dedi.

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, şu açıklamalarda bulundu:

"Ancak belirli şartlar altında arayabilirler"

Türk bandıralı geminin anlamı şudur: Bayrak Devleti! Yani gemimiz Türk devletinin yönetsel ve yargısal yetkisine tabidir! Dolayısıyla bu yasadışı arama devletin toprağına saldırı anlamına gelmektedir. Gemiye çıkıp arama yetkisine savaş gemileri sahip! Ancak belirli şartlar altında arayabilirler: Kitle imha silahları taşınıyorsa… Uyuşturucu madde varsa… İnsan kaçakçılığı varsa… İzinsiz telsiz yayını yapılıyorsa…

"Doğu Akdeniz'de ne yaşandı?"

Peki Doğu Akdeniz'de ne yaşandı? Cihat Yaycı net konuştu: Ne olursa olsun, Bayrak Devleti'nin rızası olmadan bu faaliyet yapılamaz! Önceden Türkiye'ye haber vermek zorundalar ve iznimizi almaları gerekiyor. 1988 tarihli Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme'ye (SUA) göre de çok acil durumlarda 4 saat beklemek zorundalar! Yani, Alman gemisi, Türk gemisini aramadan önce izin almalı, delillerini ortaya koymalı ve yanıtımızı beklemeli!

4 saat içinde de onay verilirse arayabilirler. İzin verilmezse arayamazlar.

Bu yaşanan hem deniz hukukuna hem de BM kararlarına aykırı! FETÖ’cüler tarafından yapılmaya çalışılan MİT tırları provokasyon ve iftira senaryosunun bir benzeri yapılmaya çalışılıyor.

"FETÖ'cü hesaplar Türk gemilerini hedef gösterdi"

Cihat Yaycı, geçen yıldan bu yana FETÖ'cü hesapların Türk gemileriyle ilgili algı operasyonuna da dikkat çekti: Geçen yıldan bu yana Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler bazı sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de silah kaçakçılığı yaptığını iddia etti. Hedef gösterdiler! Bu yaptıklarını daha önce de MİT TIR'larında yaptılar. Şimdi de gemilerimizi hedef gösterdiler, Almanlar da operasyon yaptı.