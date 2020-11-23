Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma cezası! 2 milyon lira ceza kesildi

ANKARA Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında 21-22 Kasım'da alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 798 kişiye 2 milyon 59 bin 417 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada 21-22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 798 kişiye idari para cezası kesildiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 ve 22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 798 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 59 bin 417 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım, kişisel tedbirimizi alalım” denildi.