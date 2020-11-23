BIST 1.323
DOLAR 7,86
EURO 9,36
ALTIN 471,44
HABER /  GÜNCEL

Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma cezası! 2 milyon lira ceza kesildi

ANKARA Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında 21-22 Kasım'da alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 798 kişiye 2 milyon 59 bin 417 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Abone ol

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada 21-22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 798 kişiye idari para cezası kesildiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 ve 22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 798 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 59 bin 417 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım, kişisel tedbirimizi alalım” denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'nin yeni İstanbul ilçe başkan adayları açıklandı! İl Başkanı Bayram Şenocak duyurdu
Saplantılı aşıktan evli kadına tecavüz! 170 kez aradı, videoları kocasına gönderdi
Türkiye'nin koronavirüs aşısında yeni gelişme yan etki görülmedi
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük su seviyesinde! Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
Metro Turizm'de taciz anları kamerada! Şoförün yaptıkları şok etti
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla Menteşe'de orman yangını çıktı! Alevler yayılıyor
6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden acılı babadan Bülent Arınç’a tepki
Putin'den dikkat çeken Dağlık Karabağ açıklaması
Bakan Murat Kurum'dan açıklama: Fikirtepe'de inşaatların yapım sürecine giriyoruz
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! İstanbul'da AVM'de yerde yemek dönemi bitti
24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri 4 kıtalık kısa şiirler
Yorumlar