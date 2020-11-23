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AK Parti'nin yeni İstanbul ilçe başkan adayları açıklandı! İl Başkanı Bayram Şenocak duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında AK Parti il ve ilçe kongrelerini ertelemişti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı ilçelerin başkan adaylarını açıkladı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı ilçelerin başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan istişareler sonucu belirlenen isimler Erdoğan'ın onayıyla kamuoyuna duyuruldu. İşte o isimler:

- Ataşehir İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde İsmail Erdem İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

- Beylikdüzü İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde Mustafa Günaydın İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

- Çekmeköy İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde Akın İlhan İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

- Güngören İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde Devran Yalçınkaya İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

- Kartal İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde Ebubekir Taşyürek İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

- Tuzla İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde Talha Tayfur İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

- Şişli İlçe Başkanlı 7. Olağan Kongresinde Gökhan Yüksel İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

- Pendik İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde Ali Şirin İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

- Maltepe İlçe Başkanlı 7. Olağan Kongresinde Mehmet Karadeniz İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

- Küçükçekmece İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde Recep Şencan İlçe Başkan Adayı olarak belirlendi.

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