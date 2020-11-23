BIST 1.327
DOLAR 7,78
EURO 9,27
ALTIN 470,63
HABER /  SPOR

Edin Dzeko koronavirüsü yendi

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, korona virüsü yendiğini açıkladı.

Abone ol

Roma'nın golcü futbolcusu Dzeko'dan sevindiren haber geldi. Başarılı santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüsü yendiğini duyurdu.

Dzeko, "Nihayet negatif. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve böyle iyi oynamaya devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma" ifadelerine yer verdi.
Edin Dzeko, 6 Kasım Cuma günü test sonucunun pozitif çıktığını belirtmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Metro Turizm'de taciz anları kamerada! Şoförün yaptıkları şok etti
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor
Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki koronavirüs ölüm rakamlarını verdi! Susayım mı, yutkunayım mı?
Dolar ve euroda rüzgar tersine döndü! Döviz yükselişe geçti
Doğu Akdeniz'de skandal arama! Alman askerleri Türk gemisini bastı
Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili flaş iddia! MAK Danışmanlık'ın Başkanı açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da kurallara uyduğu halde korona olan hasta: Hakkımı helal etmiyorum
İspanya basınından Türk SİHA'lara övgü
Bursa'da yaşlı kadına otomobil çarptı! Şoför bakın kim çıktı
Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan hukuksuz aramaya sert tepki
Gizem Demir kimdir Emre Karayel'in eşi kaç yaşında?
Yorumlar