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Konya'da 30 kilo altınla kaçan kuyumcuya yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı

Demirören Haber Ajansı

KONYA’da vatandaştan topladığı 30 kilo altınla sevgilisini yanına alıp kaçan Musa Göksu İstanbul'da yakalanmıştı. Hakkında 80 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, sanık yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

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Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Musa Göksu, iddiaya göre geçen yıl Temmuz ayında, iş yerinde indirim çadırı kuracağını söyleyerek, yaklaşık 30 kilogram altın topladı. Göksu, 23 Temmuz gecesi iş yerinin kapattı. Altın veren kişiler, Göksu'ya telefonla da ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar, Musa Göksu hakkında suç duyurusunda bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarından Göksu'nun 2 valiz ile iş yerinden çıktığı saptandı.

İstanbul'a birlikte gittiği Sevgilisi Özen Yıldırım (40) adına Beşiktaş ilçesinde ev kiraladığı tespit edilen Göksu, geçen yıl 27 Temmuz günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 2 valiz içine 100 bin lira ve bin euro ile 200'den fazla altın saat, küpe ve kolye ele geçirildi. Yıldırım'a ait çantada da kolye ve küpe bulundu. Gözaltına alınarak, Konya'ya getirilen çift ile iş yerinde satış temsilcisi olan Mehmet Ali Doğan, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Hapis cezası isteniyordu ilk duruşmada tahliye

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede 8 şikayetçi olduğu belirtilerek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8'er kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Göksu'ya altın emanet eden 64 müşterisinin şikayetleri ise suçun 'güveni kötüye kullanmak' kapsamında olması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi. Özen Yıldırım ve Mehmet Ali Doğan, davanın görüldüğü Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ilk duruşmada tahliye edildi.

Tutuklu yargılanan Musa Göksu ise yargılama boyunca hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Göksu, kaçmadığını, İstanbul'da bir süre kafa dinledikten sonra tekrar Konya’ya geri döneceğini ileri sürdü. Göksu, son duruşmada tahliye talebini yineledi. Mahkeme heyeti, Musa Göksu’nun yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi.

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