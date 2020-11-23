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Merih Demiral'dan kötü haber! Juventus'tan açıklama

İhlas Haber Ajansı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın sağlık durumu hakkında açıklamayı Juventus yaptı. Başarılı stoperin 10 gün forma giyemeyeceği aktarıldı.

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Juventus'ta Merih Demiral şoku yaşanıyor. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Merih'in sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem sonrası çekilen MR neticesinde 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.

Merih, bu hafta Juventus’un, Cagliari’yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo’nun attığı ikinci golün asistini yapmıştı.

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