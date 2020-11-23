Merih Demiral'dan kötü haber! Juventus'tan açıklama

Milli futbolcu Merih Demiral'ın sağlık durumu hakkında açıklamayı Juventus yaptı. Başarılı stoperin 10 gün forma giyemeyeceği aktarıldı.Abone ol
Juventus'ta Merih Demiral şoku yaşanıyor. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Merih'in sağ iliopsoas kasında yaşadığı problem sonrası çekilen MR neticesinde 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.
Merih, bu hafta Juventus’un, Cagliari’yi 2-0 yendiği karşılaşmada Ronaldo’nun attığı ikinci golün asistini yapmıştı.
.@Merihdemiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni. pic.twitter.com/OutmON4su2— JuventusFC (@juventusfc) November 23, 2020