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Su-57'nin ilk yabancı müşterisi Cezayir oldu 14 adet alacak

Rus yapımı Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi belli oldu. Cezayir, 14 adet Su-57 için Rusya ile 2 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı.

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Cezayir Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde yeni nesil Su-57 savaş uçağı satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ABD'li Military Watch dergisine atıfta bulunan Polit Russia haber ajansı, "Bu anlaşma, Cezayir'i Temmuz 2019'da seri üretime geçen yeni nesil Su-57 savaş uçağının ilk yabancı müşterisi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Rus basını, Su-57 satışı ile Cezayir'in Afrika kıtasındaki en iyi hava kuvvetlerinden birine sahip olabileceğine dikkat çekti.

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