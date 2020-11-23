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Kamu borcu içinde döviz borcunun payı yüzde 58.3'e yükseldi

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 934.7 milyar lira oldu. Döviz borcunun toplam borç içindeki payı ise yüzde 58.3’e çıktı.

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Ekimde sene başına göre yüzde 46.8 oranında artışla 1 trilyon 108.3 milyar liraya ulaşan iç borç stokunun, 301.5 milyar lira (36.3 milyar dolar) ile yüzde 27.2’sini döviz ve altın cinsinden iç borçlanma oluşturdu.

"Yurtiçi orijinal günah"

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, iktisat teorisyenlerince, bir ülkenin yurtiçi piyasalarda yerli para birimi ile sabit faizle ve uzun vadeli borçlanamaması durumuna ‘yurtiçi orijinal günah’ dendiğini belirtti.

Finansal sistemi kırılgan hale getiriyor

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü: İç borç stokumuzun son iki yıldır risk görünümü tam da bu ‘yurt içi orijinal günah’ın varlığını kanıtlıyor. Giderek artan iç borçlanmanın döviz cinsinde yoğunlaşması, finansal sistemi kırılgan hale getiriyor.

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