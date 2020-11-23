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Mersin'de trafik kazası sonrası özür dilemek için aracından inen adamın talihsiz ölümü

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de trafik kazası sonrası otomobilini sol şeride çekip aracından özür dilemek için indiği belirtilen adam, bir başka otomobilin çarpması sonucu öldü.

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Mersin-Adana otoban yolunun Tarsus girişinde Mehmet Fatlı Özger idaresindeki 34 AEL 598 plakalı otomobil ile Ümit A. idaresindeki 59 PG 927 plakalı araç çarpıştı.

Hasarlı kaza sonrası otomobilini sol şeride park ederek karşı taraftan özür dilemek için aracından inen Mehmet Fatlı Özger, aynı istikametten gelen Mehmet Ali E. yönetimindeki bir başka aracın çarpması sonucu iki araç arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Yaralanan Özger, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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