Öğretmenler Günü kampanyaları neler 2020

Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanacak. Yolumuzu bilgi ve birikimleri ile aydınlatan Öğretmenler Günü için yapılan kampanyalar neler araştırmadı başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tren biletlerinde yüzde 50, PTT kargo fiyatlarında ise yüzde 25 indirim yapılacağını bildirdi.

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24 Kasım Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Yarın ülkemizde Öğretmenler Günü kutlanacak. Peki 2020 yılında Öğretmenler Günü kampanyaları neler, nelerde indirim olacak? İşte 2020 Öğretmenler Günü kampanyaları ve fırsatları. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tren biletlerinde yüzde 50, PTT kargo fiyatlarında ise yüzde 25 indirim yapılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla TCDD Taşımacılık AŞ'nin yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulayacağını, PTT AŞ'nin de yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderilerinde yüzde 25 indirim yapacağını bildirdi.

"2017, 2018 ve 2019 yılında toplam 16 bin 600 öğretmen bu kampanyadan faydalandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kampanyadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan özel okullar ile yüksek eğitim kurumlarında halen çalışan tüm öğretmenlerin faydalanabileceğini bildirdi. Bakanlık, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da 24 Kasım - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında bir hafta süre ile tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirimli "Öğretmenler Günü Kampanyası"nın uygulayacağını bildirdi. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebileceğini bildiren Bakanlık, 2017, 2018 ve 2019 yılında toplam 16 bin 600 öğretmenin de bu kampanyadan faydalandığının bilgisini paylaştı.

Bakanlık, Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanyalar düzenlediğini, PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 30 Kasım'a kadar yüzde 25 indirim yapılacağını anımsattı. İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, kargo gönderimi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak.