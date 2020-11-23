Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir

Sokağa çıkma kısıtlaması geri geldi ve tüm Türkiye hafta sonu 20.00'den sonra evlerine kapandı. Şimdi ise kısıtlamanın hafta içi olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili "Hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir, ümit ediyorum ki hiç gerek kalmasın" açıklaması yaptı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya başlanan yeni kısıtlamalarda, sokak yasağında ilk hafta geride kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması önümüzdeki hafta sonları uygulanmaya devam edecek.

Kısıtlamalarla ilgili NTV'de açıklamalarda bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, tablonun olumlu yönde değişmemesi durumunda, tedbirlerin hafta içine yayılabileceğini söyledi.

"Kurallara uyulmazsa daha sert kısıtlamalar bizi bekliyor"



"Bireysel olarak uyacağımız tedbirlerle birlikte kamusal olarak alınan tedbirlerin etkili olacağını düşünüyorum. Artık herkeste, o pandeminin ilk zamanlarında olduğu duyarlılık oluşmaya başladı. İnsanların birçoğu bu hastalığın ne kadar ciddi olabildiğini ve evlerde vakit geçirmek gerektiğini biliyor.

İki hafta içinde bireysel tedbirlerle birlikte bir etki olacağını düşünüyorum ama bütün bunlara rağmen bireysel tedbirlere uymamakta ısrar edersek, kısıtlamalara uymamaya devam edersek daha sert kısıtlamalar da bizi bekliyor. Evlerde de toplanmamak gerekiyor. Bu dönemde zorunlu haller dışında kesinlikle ev ziyaretleri olmamalı.

Hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir. Şu anda saat 10:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında faaliyetine devam eden AVM gibi yerlerde çalışma saatleri sınırlandırılabilir

Sokağa çıkış serbestisi belirli meslekteki kişiler için gerekli olabilir ama ümit ediyoruz ki alternatiflere hiç gerek kalmasın."