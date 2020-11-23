Ruhsar Pekcan: Fahiş fiyat uygulayan 208 firmaya ceza kesildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandı'' dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2021 yılı bütçeleri ele alınacak.

208 firmaya ceza kesildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şu ifadeleri kullandı; Sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.

''4 bin 645 parti güvensiz ürünün ithalatına izin vermedik"

2021'de çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesine, kambiyo işlemlerine konu edilmesine imkan sağlayacak sistemi hayata geçireceğiz. İlk on ayda 1 milyon 515 bin parti ithal ürünü etkileyecek şekilde denetim yaparak 4 bin 645 parti güvensiz ürünün ithalatına izin vermedik"