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İstanbul'da sadece bir mahallede 2 bin 200 vaka var! Muhtar açıkladı

İSTANBUL'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Reyhan, "Vaka mahallemizde 2200 lütfen kurallara uymayanı ikaz edin” dedi.

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Koronavirüs vaka sayılarının Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı resmi rakamların çok üzerinde olduğu tartışması ete kemiğe büründü. İstanbul Bahçelievler ilçesinde bir mahallede sayının 2 bin 200 olduğu açıklandı.

Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Reyhan, sosyal medya hesabından yaptıkları filyasyon çalışması hakkında bilgi verip mahallelilere şu uyarıyı yaptı: 

"Zafer Mahallesi filyasyon ekibi olarak mahallemizde vakalı hastalarımızı gezdik ihtiyaçlarını karşıladık. Vaka mahallemizde 2200 lütfen kurallara uymayanı ikaz edin. Tekrar tekrar ikaz edin. Kaymakamlığımıza, Bahçelievler Belediyemize, Kızılayımıza, azalarıma, emeği geçen herkese teşekkür ederim." 

Zafer mahallesi filiasyon ekibi olarak mahallemizde vaka lı hastalarımızı gezdik ihtiyaçlaını karşıladık. Vaka ... </ p> Ahmet Reyhan paylaştı: & nbsp; 21 Kasım 2020 Cumartesi

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