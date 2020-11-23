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AK Parti Bursa milletvekili Osman Mesten Kovid-19'a yakalandı

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif vücut kırgınlığı dolayısıyla yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hafif öksürük ve vücut kırgınlığı dışında bir şikayetinin olmadığını vurgulayan Mesten, şu ifadeleri kullandı.

"Evde tedavi olmaya çalışıyorum. Kendimle birlikte tüm hastalara dualarınızı istirham ederim."

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