AK Parti Bursa milletvekili Osman Mesten Kovid-19'a yakalandı

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.Abone ol
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif vücut kırgınlığı dolayısıyla yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hafif öksürük ve vücut kırgınlığı dışında bir şikayetinin olmadığını vurgulayan Mesten, şu ifadeleri kullandı.
"Evde tedavi olmaya çalışıyorum. Kendimle birlikte tüm hastalara dualarınızı istirham ederim."
Hafif vücut kırgınlığı dolayısıyla yaptırdığım covid testim maalesef pozitif çıkmıştır.— Osman Mesten (@OsmanMesten16) November 22, 2020
Allah'a sonsuz şükürler olsun ki, hafif öksürük ve vücut kırgınlığı dışında bir şikayetim yok. Evde tedavi olmaya çalışıyorum.
Kendimle birlikte tüm hastalara dualarınızı istirham ederim