AK Parti Bursa milletvekili Osman Mesten Kovid-19'a yakalandı

Hafif vücut kırgınlığı dolayısıyla yaptırdığım covid testim maalesef pozitif çıkmıştır.



Allah'a sonsuz şükürler olsun ki, hafif öksürük ve vücut kırgınlığı dışında bir şikayetim yok. Evde tedavi olmaya çalışıyorum.

Kendimle birlikte tüm hastalara dualarınızı istirham ederim