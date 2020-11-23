Barış Pınarı Bölgesinde 6 terörist öldürüldü! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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