Barış Pınarı Bölgesinde 6 terörist öldürüldü! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Yapılan paylaşım:
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RgLdEbHQOc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2020