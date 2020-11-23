Gizem Demir kimdir Emre Karayel'in eşi kaç yaşında?

Oyuncu Emre Karayel 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi iç mimar olan Gizem Demir ile sade bir törenle evlendi. Bu haberin ardından Emre Karayel'in eşi merak konusu oldu. Peki 48 yaşındaki Emre Karayel kiminle evlendi, eşi kimdir?

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Sunucu ve oyuncu olan Emre Karayel muradına erdi. Ünlü oyuncu Emre Karayel, 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile dün evlendi. Bu haberin ardından Emre Karayel'in eşi merak konusu oldu. Peki 48 yaşındaki Emre Karayel kiminle evlendi, eşi kimdir?

Pandemi nedeniyle düğünden vazgeçen çift sade bir törenle nikâh masasına oturdu. Beylerbeyi Bosphorus Hotel’de yapılan nikâh törenine Karayel ve Demirci’nin aileleri ve yakın dostları katıldı.

Balayı Bodrum'da: Emre Karayel’in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat, gelininkini ise Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı. Çiftin Bodrum’da kısa bir balayı tatili yapacağı öğrenildi.

Emre Karayel kimdir: Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde, Kadirli'de dünyaya geldi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ne girdi.[kaynak belirtilmeli] Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçti.[kaynak belirtilmeli] Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT’de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.

2000 yılında, TRT'de yayınlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel,[kaynak belirtilmeli] 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. Karayel’in rol aldığı pek çok dizinin içerisinde en göze batanları Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem oldu.

TV dizilerinin yanı sıra sinemaya da adım atan Karayel, ilk beyaz perde denemesini 2006 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği Polis ile yaptı. Polis'i 2007 yılında Zincirbozan, 2008 yılında Usta ve 2009 yılının en çok ses getiren yerli yapımlarından birisi olan Başka Dilde Aşk takip etti.

Sinema ve TV dizileri ile tanınmış olsa da tiyatrodan da asla kopmayan Karayel, Testosteron, Othello, Ghetto ve Azizname gibi pek çok başarılı tiyatro oyununda yer aldı. Testosteron’daki rolü ile 13. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal Ya Da Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Emre Karayel, en son FOX’ta 8 Nisan 2015'te final yapan ve baş rollerini Demet Evgar ile paylaştığı 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk adlı dizide oynamıştır.2017 yılında FOX'ta Sıradaki Gelsin adlı yarışmayı sunmuştur.

Emre Karayel 14 Haziran 2018-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında Çarkıfelek adlı yarışmayı Kanal D ekranlarında sunmuştur.