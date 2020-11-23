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Manchester United Medipol Başakşehir maçı canlı yayın hangi kanalda saat kaçta

Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, yarın akşam Manchester United'a konuk olacak. Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Peki canlı maç yayını hangi kanal verecek. İşte tüm detaylar...

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Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu dördüncü maçında yarın grup lideri de olan İngiliz ekibi Manchester United'a konuk olacak.

Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip. 

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya gelecek.

​​​​​​​Medipol Başakşehir'de 4 eksik
Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. 

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Junior Caiçara ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak.

Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki oyuncu da bu mücadelede forma giyemeyecek. 

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