BIST 1.324
DOLAR 7,70
EURO 9,15
ALTIN 463,42
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması: 9 bin 583 kişiye ceza uygulandı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama...

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mart ayında ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını seyrinde son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış olduğu görülmektedir. 

Salgının seyrinde görülen bu artış nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına başlanmıştır.

Bu kapsamda 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar istisnalar hariç sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

9 bin 583 kişiye ceza

Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Koronavirüs salgınıyla mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürüdürülebilmesi için alınan tedbirlere uyulması son derece önemlidir.

"Devam etmek zorundayız"

Bugüne kadar yaptığımız fedakârlıkları düşünerek, temizlik, maske ve mesafe tedbirlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek zorundayız.

Unutmayalım ki koranavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz Milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz."

SON DAKİKA HABERLERİ
Gram altında 450 seviyeleri artık hayal! '2020 yılı 500 bandı üzerinde kapanacak'
Adana'da korkunç olay Karşıdan karşıya geçmek istedi kolu koptu
Kadirli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs patlaması! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la yolunu resmen ayırdı! Arınç istifa edecek mi
Salih Uçan Antalya'yı yıktı Ersun Yanal'dan intikam aldı! İşte geceye damga vuran kare
Saplantılı aşıktan evli kadına tecavüz! 170 kez aradı, videoları kocasına gönderdi
ÖNCEKİ HABERLER
Topkapı Sarayı’nın 1. derece sit alanındaki ağaçlar kesildi, askeri okul binası yıkıldı! CHP’li İlgezdi'nin iddiası
Şehit Aybüke öğretmenin babası: Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine hep beraber gideriz
Afyonkarahisar'da dolandırıcıların 'EFT' yalanına kanan adam 52 bin liralık aracından oldu
Celal Kılıçdaroğlu abisi Kılıçdaroğlu'nu uyardı: Çakıcı'nın yanında durmazsa ceza kesilecek
TESK Başkanı Palandöken'den sahte içki uyarısı: Vatandaşlarımız bandrollü şişeleri tercih etmeli
Melisa Emirbayer yaşı kaç boyu herkesin dilinde
Yorumlar