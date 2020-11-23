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Kayseri'de polisten kaçarken ayağını kırdı! Yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ’de durumundan şüphelenilince polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, kovalamacada bacağı kırılınca yakayı ele verdi.

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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulmaya çalışılan 38 ADT 362 plakalı ticari araç, uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan araç, Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 258. Sokak üzerinde sıkıştırıldı.

Araç içerisinde bulunan uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen Y.C. (29), koşarak kaçmaya çalışırken üzerinde bulunan tabanca ile polis ekiplerine silahlı mukavemet gösterdi. Sokak aralarına kaçan Y.C., bacağı kırılınca yere düşerek ekipler tarafından yakalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri de sevk edildi.



Soruşturma başlatıldı
Bacağı kırılan şahıs, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Y.C.’nin kaçtığı araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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