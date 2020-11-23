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Düzce'de 'beni güzel çekin' deyip gazetecilere tükürdü

İhlas Haber Ajansı

DÜZCE'de yapılan denetimlerde koronavirüs kısıtlamalarını hiçe sayan 4 kişi araçlarında polise yakalandı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye uygulanan ceza sonrası şahıslardan biri gazetecilere tükürdü... Bir diğer olayda ise alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başında bir kişi yakalandı.

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Olay, Yığılca Işıklı Kavşakta meydana geldi. Düzce’den Akçakoca istikametine seyir halinde olan F.G. idaresindeki 54 RB 226 plakalı Ford marka otomobil, Yığılca ışıklı kavşakta uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli yunus timlerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkan araç sürücüsü ve yanında bulunan 3 kişi hakkında ekipler tarafından idari para cezası uygulandığı esnada şahıslar olay yerinde görüntü almak isteyen gazetecilere “Bizi niye çekiyorsunuz. Maskemi çıkarayım da beni güzel çekin” diyerek görüntü alınmasını istemedi.

Toplam ceza: 15 bin 550 TL

Bu esnada aynı şahıs gazetecilere tükürdü. Yapılan incelemede araç sürücüsünün ehliyetinin yanında olmadığı tespit edilirken, araç içerisinde bulunan 3 kişinin maske takmadığı belirledi. Maske takmayan ve sokağa çıkan şahıslara toplamda 15 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı

İkinci olay ise Düzce Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahçeşehir bölgesinde seyir halinde olan Şakir G. idaresindeki 54 DF 574 plakalı kamyonet, polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu, diğer yolcularla birlikte kısıtlama esnasında sokağa çıktığı tespit edildi.

Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta bulundukları için 3 bin 150 lira, araç sürücüsüne ise ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplamda 6 bin 557 lira cezai işlem uygulandı. 3 kişiye ekipler tarafından toplamda 16 bin 7 lira idari para cezası uygulandı.

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