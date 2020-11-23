Aksaray'da müdürlük binasında hırsızlık alarmı: Bekçiler tuvalet penceresinden müdahale etti

AKSARAY'da binadaki bazı oda ışıklarının yanıp söndüğünü gören polis ekipleri, silahları çekip bölgeyi abluka altına aldı. Bekçiler ise kapısı kilitli binaya tuvalet penceresinden girdi.

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Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde bulunan Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsız ya da hırsızların Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk etti.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve mahalle bekçileri binanın dışında araştırma yaparken, 2. katta bazı odaların ışıklarının yanıp söndüğünü fark eden ekipler silahları çekip ellerindeki fenerlerle binanın etrafını sardı. Eski hastane binasının ikiye bölünüp bir tarafı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edilen ve içeriden çekilen duvarla ikiye bölünen Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasına giremeyen bekçiler, polisler etrafı sardığı sırada binaya tuvalet penceresinden giriş yaptı.