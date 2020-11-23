BIST 1.324
DOLAR 7,69
EURO 9,13
ALTIN 463,42
HABER /  YEREL

Aksaray'da müdürlük binasında hırsızlık alarmı: Bekçiler tuvalet penceresinden müdahale etti

AKSARAY'da binadaki bazı oda ışıklarının yanıp söndüğünü gören polis ekipleri, silahları çekip bölgeyi abluka altına aldı. Bekçiler ise kapısı kilitli binaya tuvalet penceresinden girdi.

Abone ol

Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde bulunan Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsız ya da hırsızların Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk etti.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve mahalle bekçileri binanın dışında araştırma yaparken, 2. katta bazı odaların ışıklarının yanıp söndüğünü fark eden ekipler silahları çekip ellerindeki fenerlerle binanın etrafını sardı. Eski hastane binasının ikiye bölünüp bir tarafı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edilen ve içeriden çekilen duvarla ikiye bölünen Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasına giremeyen bekçiler, polisler etrafı sardığı sırada binaya tuvalet penceresinden giriş yaptı.

İçeriyi didik didik arayan bekçi ve polis ekipleri her hangi bir olumsuzluğa rastlamazken, yapılan incelemelerin ardından ekipler normale döndü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la yolunu resmen ayırdı! Arınç istifa edecek mi
Salih Uçan Antalya'yı yıktı Ersun Yanal'dan intikam aldı! İşte geceye damga vuran kare
Saplantılı aşıktan evli kadına tecavüz! 170 kez aradı, videoları kocasına gönderdi
Fahrettin Koca'dan aşıyla ilgili 3 önemli bilgi! Eczanelerde satılacak mı ücretsiz olacak mı?
Çin'de koronavirüs paniği! 14 bin kişi karantinada
Şok iddia! Eşini hareket halindeki araçtan attı
ÖNCEKİ HABERLER
Avustralyalı komutan Rick Burr'dan Afganistan açıklaması: Şok oldum
Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! İspanyollar duyurdu
Kadirli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs patlaması! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı
Perotti'den Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık! Bakın nasıl ikna etti
Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı
Yorumlar