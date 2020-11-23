Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! İspanyollar duyurdu

İspanyol medyası, Lukaku ve Martinez’in gölgesinde kalan Alexis Sanchez'in, yeni durağının İstanbul olabileceğini, özellikle de Galatasaray’ın bu transferde önde olduğu yazdı.

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Radamel Falcao'nun sakatlıkları Mbaye Diagne'nin formsuzluğu nedeniyle forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray dev bir isim ile anılıyor. Arsenal'den ayrıldıktan sonra bir türlü istediği performans düzeyine çıkamayan Alexis Sanchez sarı-kırmızılı ekibe yazıldı.

Topçular'dan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Şilili golcü burada istediği performansı gösterememişti. Kırmızı Şeytanlar'a 34 milyon euro karşılığında transfer olan yıldızın performansı taraftarın baskısıyla birlikte iyice düşmüştü.

Bonservis ödenmedi

Sabah'ta yer alan habere göre; İtalya Serie A ekiplerinden İnter'e kiralanan 32 yaşındaki golcü, 2020-21 sezonunun başında bedelsiz olarak İtalyan ekibin kadrosuna dahil oldu. Ancak İnter'de Lautaro ve Lukaku'nun gölgesinde kaldı ve günden güne erimeye devam etti.

Yeni durağı İstanbul olabilir

Bunun ardından Sanchez için bomba bir transfer iddiası gelirken İspanyol basını, İnter'den ayrılıp Türkiye'ye gidebileceğini kaydetti. Fichajes, Sanchez'in yeni durağının İstanbul olabileceğini belirtirken özellikle Galatasaray'ın bu transferde öne çıktığını vurguladı.

31 yaşındaki Şilili yıldız, bu sezon İnter formasıyla Serie A'da 5 maça çıkarken gol atamadı, 2 asist yaptı.