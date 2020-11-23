Salih Uçan Antalya'yı yıktı Ersun Yanal'dan intikam aldı! İşte geceye damga vuran kare

Alanyaspor, Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın ilk maçına çıktığı Antalya'ya karşı Salih Uçan geceye damga vurdu.

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Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Turuncu-yeşilli takımın gollerini 55'te Salih Uçan ve 84'te Berkan Kutlu kaydetti.

Alanyaspor bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü. Konuk ekip puanını 20'ye yükseltti. Antalyaspor ise Ersun Yanal'ın ilk resmi maçında kaybetti ve 9 puanda kaldı.

Eski hocasından intikam aldı

Eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın ilk maçına çıktığı Antalya'ya karşı Salih Uçan geceye damga vurdu. Takımının ikinci golünü atan Salih Uçan'ın sevinci 'Ersun Yanal'dan intikam aldı' şeklinde yorumlandı.

Roma'nın yolunu tutmuştu

Fenerbahçe'de oynadığı futbol ile büyük dikkat çeken Salih Uçan, 2013-14 sezonunda takımın başına Ersun Yanal'ın gelmesiyle süre almakta zorlanmıştı. Salih, forma şansının azalması sonrası Roma'nın yolunu tutmuştu. Kiralık olarak gittiği Roma'da beklenen başarıyı gösteremeyen Salih Uçan, daha sonra Fenerbahçe tarafından daha sonra Sion ve Empoli takımlarına kiralanmıştı.

Yanal, forma vermemişti

Fenerbahçe'den Roma'ya büyük umutlarla gönderilen ancak istenilen patlamayı gerçekleştiremeyen Salih Uçan, geçmişte verdiği röportajda Ersun Yanal'ın sarı lacivertlilerde kendisine forma şansı vermediğini belirtmişti.

"Ersun Hoca beni oynatmadı"

Salih Uçan daha önce verdiği demeçte, "Ersun Hoca beni oynatmadı. Salih güçsüz dediler. Hayır güçsüz değildim. Buna katılmıyorum, benim fiziğim daha doğrusu bacaklarım hep böyle, ince (bacaklarını göstererek)…Oynatılmıyordum. İsmail Kartal zamanında kalsaydım, çok daha iyi olurdum. Beni çok iyi tanıyordu. Ben kalsaydım, belki şampiyon da olurduk. Takımı şampiyon yapabilirdim, buna inanıyordum." ifadelerini kullanmıştı.