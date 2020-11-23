Çin'de koronavirüs paniği! 14 bin kişi karantinada

Çin'in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüse rastlanması sonucu içerisinde havalimanı çalışanlarının da bulunduğu 14 bin kişinin çıkışına izin verilmedi.

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ÇİN’in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda görevli 2 kişide koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine olaylar çıktı. Askerin de müdahale ettiği olaylarda 14 bin kişi için karantina kararı alındığı ileri sürüldü.

Havalimanın kargo bölümünde 2 kişide koronavirüse rastlanması sonucu bölge karantinaya alındı. İddialara göre havalimanında çalışanların çıkışlarına izin verilmiyor. Bu kişilerin otoparka toplanarak koronavirüs testi uygulanacağı belirtiliyor.

Yetkililer, havalimanına gelen her yolcuya korona virüs testi yapmaya başlarken, test alanına itilen çok sayıda kişinin görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, vatandaşların çoğunun test alanında çıkmak istediği ve yetkililerin vatandaşları engelledikleri görüldü.