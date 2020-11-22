Koronavirüs aşısında tarih belli oldu!

Pfizer ve Biontech'in, Covid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşıyla ilgili tarih belli oldu. Onay sonrası ilk aşıların 13 Aralık'ta başlayacağı duyuruldu.

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BioNTech firmasının Amerikan ilaç devi Pfizer ile geliştirdiği koronavirüs aşısında ilk denemeler için takvim belirlendi. Pfizer, ABD'de yeni tip koronavirüse karşı aşılamanın aralık ayında başlayacağını duyurdu.

Pfizer ve Biontech'in, Covid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın en erken 13 Aralık'ta başlayacağı tahmin ediliyor.

Trump yönetiminin Covid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Aşıyı onaylandıktan sonra, 24 saat içinde aşılama merkezlerine göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Slaoui, onayın ise 11 ya da 12 Aralık gibi sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Aşılama işlemlerine ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanması bekleniyor.

"Tarihi bir gün" diyerek duyurdu

ABD merkezli ilaç devi Pfizer CEO'su Albert Bourla, cuma günü yayınlanan videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün tarihi bir gün, bugün bilim ve hepimiz için tarihi bir gündür."

Bourla mesajında, "BioNTech firmasıyla işbirliği yapma planlarımızı duyurduğumuz günden Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne bugün yaptığımız başvuruya kadar 248 gün geçti" dedi.

Albert Bourla açıklamalarına şöyle devam etti: "Konseptten ruhsat başvurularına kadar, güvenliğe yönelik odağımızı her zaman sürdürürken, klinik gelişim programımızda sıradışı bir hızla çalıştık."

ABD'de koronavirüs aşısı için ruhsat başvurusu yapan ilk firma Pfizer oldu. Pfizer ve BioNTech'ten bugün yapılan açıklamaya göre; 'BNT 162b2' olarak bilinen aşı adayı, aralık ayı ortasında ABD'deki yüksek risk grubundaki nüfus gruplarında potansiyel olarak kullanılabilecek.

Bakan Koca: İlk etapta 1 milyon doz gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.

Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.

Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi.