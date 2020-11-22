Yasakları dinlemedi gazetecileri tehdit etti

Bursa'da koronavirüs yasaklarına rağmen sokağa çıkar 47 yaşındaki Şevki B. polisleri tehdit edince gözaltına alındı. Para cezası uygulanan Şevki B. ifadesi alındıktan sonra serbest bıkarıldı.

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BURSA'da, sokağa çıkma yasağını ihlal edip, polisleri ve kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit eden Şevki B. (47) gözaltına alındı. 3 bin 186 TL para cezası uygulanan Şevki B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kentin dört bir yanında denetim yapan polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesinde yürüyen Şevki B.yi durdurdu. Polis ekipleri, Şevki B.ye sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak, kimliğini istedi. Ancak Şevki B., kimliğini vermemek için direndi. Bunun üzerine caddeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Güçlükle sakinleştirilen Şevki B.ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 186 TL para cezası uygulandı.

"O görüntüleri yayınlayamazsınız"

Şevki B., polis ekiplerinin ceza işlemi uyguladığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri, "O görüntüleri yayınlayamazsın. Görüntüleri sileceksin. Senin adın ne?" diyerek, tehdit etti. Bunun üzerine sesini yükseltmeye ve polis ekiplerine hakaret etmeye devam eden Şevki B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.