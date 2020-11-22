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Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı

BAYBURT'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.40'da yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde vatandaşlar panik yaşarken; herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre; Bayburt merkezde saat 17.40’da 3.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt merkezde hissedildi.

Vatandaşların panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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