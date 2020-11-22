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Erdoğan, G-20 Zirvesi'nde söyledi: DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz

G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz." ifadelerini kullandı.

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 "Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin son 6 yıldır en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yalnız bırakılmamıza rağmen..."

Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz. 

Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz.

Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik.

Çevre kirliliği ve iklim değişikliği 

İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlıyoruz. Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir.

Ülkemizin BM İklim Değişikliği Ek 1 listesinden çıkartılmasını bekliyoruz.

Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

İnsana hizmet etmeyen, insana huzur, esenlik ve değer vermeyen, adaleti ve güvenliği temin etmeyen bir sistemin başarı şansı yoktur. Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve rant üzerine kurulu mevcut küresel ekonomik mimarinin ne insanı ne de tabiatı koruması mümkündür.

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